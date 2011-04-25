برکناری مسئولین رهاسازی دو بیمار در حومه تهران/ بیمار سوم را تایید نمی کنم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن امامی رضوی روز دوشنبه در نشست خبری در ساختمان شماره 2 وزارت بهداشت به جزئیات پرونده رهاسازی دو بیمار در یکی از اتوبانهای اطراف تهران اشاره کرد و افزود: این کار خیلی زشتی است که بیماری را جایی دور از دسترسی رها کنند. قطعا هیچ پزشکی به خود اجازه نمی دهد چنین کاری کند.

وی با اشاره به نام بیمارستان امام خمینی (ره) که این دو بیمار در آنجا بوده اند، گفت: این بیمارستان بیشترین خدمات را به بیماران به ویژه بیماران در حال ترک اعتیاد ارائه می دهد.

امامی رضوی به وضعیت بیماران معتاد اشاره کرد و افزود: معمولا این قبیل بیماران از خانه و خانواده طرد شده اند و غالبا بی خانمان هستند. البته وظیفه بهزیستی است که این افراد را نگهداری کند اما برخی از این افراد شرایط نگهداری را ندارند که با هماهنگی شهرداریها و فرمانداریها، اقداماتی برای نگهداری از این قبیل افراد انجام شده است.

معاون وزیر بهداشت با اعلام اینکه سرنخهایی در ارتباط با عوامل رهاسازی این دو بیمار پیدا شده است، ادامه داد: دادستانی هم به عنوان مدعی العموم وارد موضوع شده و وزارت بهداشت نیز شکایت از عاملین این حادثه را که افراد حقیقی هستند، دنبال می کند.

وی با تاکید بر اینکه رئیس بیمارستان از این موضوع خبر نداشته است، افزود: در بررسیهایی که انجام شد، مشخص شد یکی از این دو نفر اصلا در بیمارستان بستری نبوده و نفر دوم هم رسما از بیمارستان ترخیص شده است. اما اینکه چرا این حادثه رخ داده موضوعی است که هنوز به طور دقیق مشخص نشده و پیگیر آن هستیم.

امامی رضوی ادامه داد: قطعا در بررسیهای قضائی تمامی این ابهامات مشخص می شود.

معاون درمان وزارت بهداشت در ارتباط با خبر مربوط به رها سازی بیمار سوم در اطراف کهریزک که یک زن مسن است، گفت: این خبر را تا بررسی دقیق موضوع تایید نمی کنم.