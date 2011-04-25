مرمت پل مصلی بروجن 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر از شهرکرد، شاهین ایل بگی پوراظهار داشت: این عملیات دربرگیرنده استحکام بخشی دیواره های پل تاریخی مصلی، تعویض آجر های فرسوده و بند کشی است.

وی افزود: عملیات اجرایی ساماندهی محموطه شامل اجرای اطاق و تویزه، بند کشی جداره های آجری و کف سازی با استفاده از آجر سنتی در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه این بنای تاریخی دارای فضای مناسب برای برپایی نمایشگاه، فروشگاه و بازارچه صنایع دستی را داراست، تصریح کرد: با تکمیل عملیات اجرایی تعمیر و مرمت این بنا، نمایشگاه و فروشگاه و بازارچه صنایع دستی در این مکان بر پا می شود.

ایل بیگی پور با بیان اینکه از سال 83 تاکنون بیش از چهار میلیارد و 150 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و ملی برای مرمت، تعمیر و ساماندهی این بنا هزینه شده، یادآور شد: از محل اعتبارات ملی از سال 89 سه میلیارد ریال اعتبار به این بنا اختصاص یافته است.

قدمت تاریخی این پل مربوط به دوره قاجار است.