7 کارخانه تولید آرد در کرمان فعال است

بهنام سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان از نظارت دقیق نظاران بر عملکرد نانوایی های کرمان خبر داد و گفت: طی روزهای گذشته پنج نانوایی در کرمان به دلیل رعایت نکردن قوانین و تعطیلی خودسرانه تعطیل شدند.

وی ادامه داد: گندم و آرد به میزان مورد نیاز نانوایی های در کرمان مهیا است و هفت کارخانه آرد نیز درحال فعالیت هستند.

فرماندار کرمان افزود: با تمهیدات اندیشیده شده هیچ گونه کمبودی در خصوص گندم و آرد در کرمان وجود ندارد.

سعیدی ادامه داد: دولت در بحث هدفمندی یارانه ها در خصوص نان بهره مندی یکسان از یارانه ها در خصوص نان و همچنین ارتقاء کیفیت نان را دنبال می کند.

وی از متصدیان نانوایی ها خواست در دوره های آموزش طبخ نان در کرمان شرکت کنند زیرا این گواهینامه در تمدید پروانه کسب آنها تاثیر گذار است.

سعیدی از مردم کرمان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف در نانوایی ها مراتب را به فرمانداری های سراسر استان اطلاع دهند.