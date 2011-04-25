ایجاد اردوگاه بازپروری معتادان در آذربایجان غربی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار محمدعلی نصرتی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی مهم‌ترین حلقه گمشده برای رویارویی و مقابله با مواد مخدر در آذربایجان غربی را نبود مرکز بازپروری معتادان در استان دانست.

وی بیان داشت: با توجه به ایجاد فضای مناسب و استفاده از ظرفیتهای موجود با همکاری مسئولان کشوری و استانی امیدواریم این اردوگاه بزودی در آذربایجان غربی راه ‌اندازی ‌شود.

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی ورود مواد مخدر صنعتی را یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد و اظهار داشت: این در حالی است که پلیس با اقتدار همچون سالهای گذشته توانمند و استوار با آن مقابله خواهد کرد.

سردار نصرتی با بیان اینکه مواد مخدر منشا بسیاری از آسیبهای اجتماعی در جامعه است، اظهار داشت: باید در حوزه پیشگیری با سبقه فرهنگی وارد کار شده و با اقدامات تاثیرگذار، سرعت پیشرفت این بلای خانمانسوز در جامعه را کاهش دهیم.

وی ارائه آموزش‌های پیشگیرانه در قالب هنر، آگاه ‌سازی مردم از راههای مختلف، شتابدهی به رویکرد جدید مبارزه با مواد مخدر، مدیریت ظرفیتهای استانی، توانمند سازی شوراهای فرعی، جمع‌ آوری معتادان پرخطر و گسترش تشکلهای مردم ‌نهاد را از مهمترین برنامه‌های پیشگیری از توسعه و ورود مواد مخدر در استان برشمرد.

این مقام مسئول، مواد مخدر را یکی از ابزارهای خطرناک دشمن در قالب جنگ نرم دانست و خاطر نشان کرد: امسال که توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده باید با رویکرد جدید و هم ‌افزایی دستگاههای مختلف زمینه را از وجود این بلای خانمانسوز پاک کنیم.

کشف و ضبط 450 بسته انواع مواد مخدر از 27 توزیع کننده مواد در ارومیه

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی نیز در این جلسه از دستگیری 27 توزیع کننده مواد مخدر در ارومیه طی دو روز گذشته خبر داد و گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت مبارزه با تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر ماموران طی 48 ساعت گذشته با انجام عملیات گوناگون پلیسی موفق به شناسایی 27 توزیع کننده مواد افیونی در سطح شهرستان ارومیه شدند.

سرهنگ علی اکبری اظهار داشت: پس از هماهنگیهای انجام شده با مقامات قضایی و در بازرسیهای معمول از منازل افراد معلوم‌الحال، 350 بسته تریاک و 100 بسته شیشه و هروئین که آماده توزیع بودند به همراه 25 عدد وافور و پنج دستگاه ترازوی دیجیتالی کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری فرماندهی نیروی انتظامی با سازمان بهزیستی آذربایجان غربی در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی افزود: همکاری مشترک علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و تبادل اطلاعات علمی در راستای پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سطح امنیت اجتماعی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک سازمانها از مهمترین اهداف انعقاد این تفاهمنامه است.

وی همکاری در زمینه‌های علمی و پژوهشی در موضوعات مرتبط با کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، برگزاری نشست‌های علمی تخصصی و میزگردهای علمی، همکاری در ارتباط با تالیفات مشترک، تبادل اطلاعات و تجربیات، برگزاری کارگاههای آموزشی و نمایشگاههای تخصصی از نکات ارائه شده در این تفاهمنامه عنوان کرد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: این تفاهمنامه به مدت دو سال، در شش ماده و در دو نسخه مابین نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی آذربایجان غربی منعقد شده است.