دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مهلت ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی داروسازی روز شنبه دوم اردیبهشت به پایان رسیده است و با توجه به درخواست های داوطلبان، مهلت مجدد برای این افراد درنظر گرفته شده است.
وی افزود: مهلت مجدد ثبت نام در رشتههای تخصصی داروسازی از روز دوشنبه 12 اردیبهشت ماه آغاز می شود و داوطلبان میتوانند تا روز 13 اردیبهشت ماه به مدت 48 ساعت با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir در آزمون ثبتنام کنند.
نسل سراجی خاطرنشان کرد: در مهلت مقرر ثبت نام آزمون دکتری تخصصی داروسازی حدود 600 داوطلب ثبتنام کردند مهلت مجدد هم به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
وی درباره دوره زمانی مهلت ویرایش اطلاعات داوطلبان برای این آزمون گفت: داوطلبان این آزمون می توانند از ساعت 16 روز چهارشنبه 11 خرداد ماه تا ساعت 16 روز پنجشنبه 12 خرداد ماه به مدت 24 ساعت با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به اصلاح و ویرایش فرم ثبت نام و تکمیل مدارک ارسالی خود اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین دوره امتحانات پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری در روز پنجشنبه 19 خرداد 90 در 12 رشته تخصصی برگزار می شود.
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