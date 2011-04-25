ویتنام و کامبوج قرارداد سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پنوم پن پست، در این کنفرانس که به ریاست نخست وزیران دو کشور برگزار شد نگویان تان دانگ نخست وزیر ویتنام با دعوت از سرمایه گذاران کشورش به فعالیت در کامبوج از سرمایه گذارانی که در حال حاضر مشغول به کار در این کشور هستند خواست با توسعه سرمایه گذاری های خود سبب نزدیکتر شدن همکاری ها و روابط اقتصادی دو کشور شوند.

نخست وزیر کامبوج نیز با دعوت از سرمایه گذاران خارجی برای فعالیت در این کشور خبر از آسان شدن شرایط و قوانین سرمایه گذاری داد.

بنا براین گزارش میزان سرمایه گذاری ویتنام در کامبوج 2 میلیارد دلار و سرمایه گذاری های کامبوج در ویتنام 51 میلیون دلار بوده است .