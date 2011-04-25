محورهای مسابقه وبلاگ نویسی گلستان اعلام شد

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان در نظر دارد نسبت به برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی در زمان برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال اقدام کند.

وی اظهار داشت: این مسابقه با محوریت و موضوعات جهاد اقتصادی ، خودباوری و اعتماد به نفس، جوان و خلاقیت، مهرورزی و عدالت، صلح و دوستی برگزار می شود.

منتظری بیان داشت: همچنین، معلم ( به مناسبت شهادت شهید مطهری و روز معلم )، علم و ایمان، رایانه پاک، ایران سربلند، ایران در افق 1404، فرهنگ عفاف و حجاب و شهادت حضرت زهرا(س) از دیگر موضوعات است.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: متقاضیان می توانند جهت شرکت در این مسابقه تا تاریخ 10 اردیبهشت ماه 90 نسبت به ارسال وبلاگ ها اقدام کنند.

به گفته وی، در پایان به وبلاگ های برگزیده جوایزی اهدا می شود.

نمایشگاه رسانه های دیجیتال گلستان 120 غرفه از روز یکشنبه در محل بین اللمللی نمایشگاه های گرگان آغاز شد.