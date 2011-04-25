180 نفر در حوادث رانندگی قم مجروح شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدجواد باقری با اشاره به آمار فعالیت‌های اورژانس قم در یک هفته گذشته گفت: از شنبه 27 فروردین تا جمعه 2 اردیبهشت،7 هزار و 875 مورد تماس در اورژانس 115 قم ثبت شده است.



وی با بیان اینکه مأموران اورژانس 115 قم در این مدت با انجام بیش از 852 ماموریت شهری و جاده‎ای به حادثه دیدگان تصادفات رانندگی امداد رسانی کرده‎اند افزود: از این تعداد ماموریت انجام شده 279 حادثه مربوط به تصادفات شهری است و 39 مورد دیگر نیز اختصاص به حوادث جاده‎ای استان دارد.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی قم تعداد کل مجروحان انتقالی به بیمارستان‌های استان را در حوادث شهری و جاده‌ای 187 مورد عنوان کرد و گفت: متأسفانه در این حوادث 4 نفر جان خود را از دست داد.



باقری، واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در کیلومتر 40 جاده قم اراک را از جمله حوادث هفته گذشته اعلام کرد و افزود: در این حادثه که ساعت 12:08 روز یکشنبه 28 فروردین اتفاق افتاد، 3 نفر مجروح شدند.



وی حادثه دیگر را مربوط به واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در 40 کیلومتری جاده گازران دانست و گفت: در این حادثه که ساعت 23 دقیقه بامداد چهارشنبه 31 فروردین به وقوع پیوست، سه نفر مجروح شدند و یک نفر نیز جان خود را از دست داد.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان واژگونی یک دستگاه خودروی ماتیز در کیلومتر 40 اتوبان قم تهران را یکی دیگر از حوادث هفته گذشته اعلام کرد و گفت: در این حادثه که ساعت 15:11 پنج شنبه اول اردیبهشت به وقوع پیوست 5 نفر مجروح شدند.



دکتر باقری برخورد یک دستگاه وانت و سواری پیکان در جاده کهک به قم را از جمله حوادث هفته گذشته عنوان کرد و افزود: در این حادثه نیز که ساعت 21:40 پنج شنبه اول اردیبهشت رخ داد 5 نفر مجروح شدند.



وی تصریح کرد: مجروحان هریک از حوادث شهری و جاده‌ای پس از مداوای اولیه در محل با آمبولانس مورد نیاز به مراکز آموزشی و درمانی سطح شهر منتقل شدند.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان با اشاره به حساسیت مأموریت‌های اورژانس 115 در امداد رسانی به بیماران و حادثه دیدگان، از شهروندان خواست از هرگونه تماس غیرضروری با شماره تماس 115 به شدت اجتناب کنند.

