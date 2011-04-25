180 نفر در حوادث رانندگی قم مجروح شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدجواد باقری با اشاره به آمار فعالیتهای اورژانس قم در یک هفته گذشته گفت: از شنبه 27 فروردین تا جمعه 2 اردیبهشت،7 هزار و 875 مورد تماس در اورژانس 115 قم ثبت شده است.
وی با بیان اینکه مأموران اورژانس 115 قم در این مدت با انجام بیش از 852 ماموریت شهری و جادهای به حادثه دیدگان تصادفات رانندگی امداد رسانی کردهاند افزود: از این تعداد ماموریت انجام شده 279 حادثه مربوط به تصادفات شهری است و 39 مورد دیگر نیز اختصاص به حوادث جادهای استان دارد.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی قم تعداد کل مجروحان انتقالی به بیمارستانهای استان را در حوادث شهری و جادهای 187 مورد عنوان کرد و گفت: متأسفانه در این حوادث 4 نفر جان خود را از دست داد.
باقری، واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در کیلومتر 40 جاده قم اراک را از جمله حوادث هفته گذشته اعلام کرد و افزود: در این حادثه که ساعت 12:08 روز یکشنبه 28 فروردین اتفاق افتاد، 3 نفر مجروح شدند.
وی حادثه دیگر را مربوط به واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در 40 کیلومتری جاده گازران دانست و گفت: در این حادثه که ساعت 23 دقیقه بامداد چهارشنبه 31 فروردین به وقوع پیوست، سه نفر مجروح شدند و یک نفر نیز جان خود را از دست داد.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان واژگونی یک دستگاه خودروی ماتیز در کیلومتر 40 اتوبان قم تهران را یکی دیگر از حوادث هفته گذشته اعلام کرد و گفت: در این حادثه که ساعت 15:11 پنج شنبه اول اردیبهشت به وقوع پیوست 5 نفر مجروح شدند.
دکتر باقری برخورد یک دستگاه وانت و سواری پیکان در جاده کهک به قم را از جمله حوادث هفته گذشته عنوان کرد و افزود: در این حادثه نیز که ساعت 21:40 پنج شنبه اول اردیبهشت رخ داد 5 نفر مجروح شدند.
وی تصریح کرد: مجروحان هریک از حوادث شهری و جادهای پس از مداوای اولیه در محل با آمبولانس مورد نیاز به مراکز آموزشی و درمانی سطح شهر منتقل شدند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان با اشاره به حساسیت مأموریتهای اورژانس 115 در امداد رسانی به بیماران و حادثه دیدگان، از شهروندان خواست از هرگونه تماس غیرضروری با شماره تماس 115 به شدت اجتناب کنند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قم از مجروحیت بیش از 180 نفر در حوادث رانندگی هفته گذشته در قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدجواد باقری با اشاره به آمار فعالیتهای اورژانس قم در یک هفته گذشته گفت: از شنبه 27 فروردین تا جمعه 2 اردیبهشت،7 هزار و 875 مورد تماس در اورژانس 115 قم ثبت شده است.
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