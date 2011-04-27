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۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۱۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

برنامه لیگ هندبال مشخص است/ تلویزیون زمان مسابقات را تغییر می‌دهد

برنامه لیگ هندبال مشخص است/ تلویزیون زمان مسابقات را تغییر می‌دهد

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون هندبال به دنبال تغییر و تاخیر در اعلام زمان برگزاری برخی دیدار‌های لیگ برتر گفت: برنامه لیگ برای هماهنگی بیشتر از قبل به همه اعلام شده است.

علی حیات‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که "چرا برنامه‌های لیگ هفته به هفته به صورت رسمی اعلام می‌شود؟"، گفت: ما برنامه بازی‌ها را از ابتدای لیگ به همه تیم ها داده‌ایم تا بتوانند برنامه ریزی‌های لازم را داشته باشند.

وی افزود: حتی ساعت برگزاری بازی‌ها هم به طور تقریبی اعلام شده است و تنها بازی‌هایی زمان و ساعت آن تغییر کرده که تلویزیون قصد پخش مستقیم آن را دارد.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون هندبال با انتقاد از عملکرد رسانه ملی در خصوص این رشته ورزشی، خاطرنشان کرد: متاسفانه در همین هفته شانزدهم هم با هدف پخش مستقیم تلویزیونی شاهد یک تغییر در زمان و ساعت یک بازی بودیم اما در نهایت تلویزیون پاسخ درستی برای پخش این مسابقه به ما نداد.

وی ادامه داد: بیشترین تغییرات برنامه‌ای لیگ تنها به همین دلیل بوده و اگر جای مسابقه‌ای از نظر زمانی تغییر کرده تنها به همین دلیل بوده است.

حیات‌پور در خصوص ادامه مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور هم گفت: تمام بازی‌های دور برگشت برای تیم‌ها مهم است اما برخی بازی‌‎ها مانند شهرآوردهای مهم اصفهان و کرمان از حساسیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل شخصا به عنوان ناظر در محل برگزاری این بازی‌ها حاضر می‌شوم تا مشکلی پیش نیاید.

وی تصریح کرد: دو تیم اول جدول مشکلی نداشته و تقریبا جایگاه خود را تثبیت کرده‌اند. از این پس بازی‌های تیم‌های میانه جدول حساسیت بیشتری خواهد داشت.

کد مطلب 1297214

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