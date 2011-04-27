علی حیات‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که "چرا برنامه‌های لیگ هفته به هفته به صورت رسمی اعلام می‌شود؟"، گفت: ما برنامه بازی‌ها را از ابتدای لیگ به همه تیم ها داده‌ایم تا بتوانند برنامه ریزی‌های لازم را داشته باشند.

وی افزود: حتی ساعت برگزاری بازی‌ها هم به طور تقریبی اعلام شده است و تنها بازی‌هایی زمان و ساعت آن تغییر کرده که تلویزیون قصد پخش مستقیم آن را دارد.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون هندبال با انتقاد از عملکرد رسانه ملی در خصوص این رشته ورزشی، خاطرنشان کرد: متاسفانه در همین هفته شانزدهم هم با هدف پخش مستقیم تلویزیونی شاهد یک تغییر در زمان و ساعت یک بازی بودیم اما در نهایت تلویزیون پاسخ درستی برای پخش این مسابقه به ما نداد.

وی ادامه داد: بیشترین تغییرات برنامه‌ای لیگ تنها به همین دلیل بوده و اگر جای مسابقه‌ای از نظر زمانی تغییر کرده تنها به همین دلیل بوده است.

حیات‌پور در خصوص ادامه مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور هم گفت: تمام بازی‌های دور برگشت برای تیم‌ها مهم است اما برخی بازی‌‎ها مانند شهرآوردهای مهم اصفهان و کرمان از حساسیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل شخصا به عنوان ناظر در محل برگزاری این بازی‌ها حاضر می‌شوم تا مشکلی پیش نیاید.

وی تصریح کرد: دو تیم اول جدول مشکلی نداشته و تقریبا جایگاه خود را تثبیت کرده‌اند. از این پس بازی‌های تیم‌های میانه جدول حساسیت بیشتری خواهد داشت.