احداث تصفیه خانه سد بافت با 27 درصد پیشرفت در حال انجام است

سید محسن ثمره هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: پیشرفت تصفیه خانه سد مخزنی بافت تاکنون 27 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی تصریح کرد: شهر بافت با جمعیتی بالغ بر 37 هزار نفر و با اقلیم نیمه خشک سرد در جنوب استان کرمان واقع شده است.

ثمره هاشمی خاطرنشان کرد: مطالعات مرحله اول طرح با ابلاغ شرکت آب منطقه ای کرمان در سال 83 توسط مهندسان مشاور آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان گفت: هدف از این طرح تصفیه آب ذخیره شده پشت سد بافت به میزان 8.8 میلیون متر مکعب در سال جهت تامین آب شرب شهر های بافت و بزنجان تا افق 1415 است.

وی خاطر نشان کرد: مرحله اول اجرایی ان با فرآیند تصفیه متعارف و به ظرفیت 21 هزار و 600 مترمکعب در شبانه روز و در مرحله دوم قابل توسعه تا 32 هزار و 400 مترمکعب در شبانه روز است.