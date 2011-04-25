برگزاری همایش جذب و حمایت از سرمایه گذاری در لارستان

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، علی محمد امیری در جمع مدیران و مسئولین شهرستان با اشاره به افتتاح و بهره برداری از چندین پروژه مهم صنعتی در اسفند ماه 89 در سطح استان فارس با اعتباری بالغ بر 600 میلیارد تومان، گفت: عمده این اعتبار توسط بخش خصوصی تامین شده از این رو نقش سرمایه گذاران بخش خصوصی در اشتغالزایی و توسعه و رونق صنعت بسیار تعیین کننده است.

وی ادامه داد: با تسهیل امور سرمایه گذاری بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات و تسهیل در روند امور اداری و قانونی باید سرمایه گذاران را در اجرای طرح های اشتغالزا حکایت کنند.

فرماندار شهرستان لارستان در توضیح برگزاری همایش جذب و حمایت از سرمایه گذاری در این شهرستان تصریح کرد: همایش جذب و حمایت سرمایه گذاری در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی برگزار خواهد شد که سعی برآن است با دعوت از 100 مسئول کشوری، استانی و نیز لارستانیهای سرمایه گذار مقیم داخل و خارج کشور این همایش را پربارتر و به اهداف آن نزدیک تر کنیم.

امیری به اهم پروژه ها و طرح های شاخصی که فرصتهای مناسبی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در لارستان به شمار می روند اشاره کرد و گفت: پروژه عظیم راه آهن شیراز- جهرم -لارستان-بندرعباس و نیز پروژه بزرگ نیروگاه یک هزار مگاواتی خورشیدی از جمله این طرح هاست.

فرماندار ویژه لارستان از مدیران شهرستان خواست با تدوین و ارائه بسته های اقتصادی و نیز معرفی زیرساختهای سرمایه گذاری در لارستان، سرمایه گذاران را راهنمایی و حمایت کنند.

در ادامه این جلسه بخشداران تابعه نیز موظف به معرفی سرمایه گذاران لارستانی داخل و خارج از کشور به دبیرخانه همایش شدند و دستگاه های اجرایی مشمول ملزم شدند در اسرع وقت نسبت به معرفی طرح های سرمایه گذاری در حوزه فعالیتهای صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی و گردشگری را به دبیر همایش اقدام کنند.

ادارات جهادکشاورزی، صنایع، امور آب، منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی، بازرگانی، برق، گاز و مخابرات و دانشگاه های آزاد اسلامی، علمی و کاربردی و فنی خور نیز موظف شدند نسبت به ارائه مزیتها، بسترها، توانمندیها، فرصت های موجود و نیازهای منطقه لارستان به صورت مشروح با ارائه آمار و اطلاعات متقن اقدام کنند.