آغاز توزیع کارت آزمون تافل از 11 اردیبهشت ماه

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون TOEFL) PBT) روز شنبه 17 اردیبهشت ماه جاری در محل سازمان سنجش آموزش کشور واقع در مشکین دشت کرج برگزار می شود.

کارت ورود به جلسه آزمون تافل از روز یکشنبه 11 اردیبهشت توزیع می شود و داوطلبان تا روز چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه فرصت دارند از ساعت 8:30 تا ساعت 14:30 با مراجعه سازمان سنجش کارت خود را دریافت کنند.

داوطلبان متقاضی شرکت در این آزمون می‌توانند در تاریخ‌های یاد شده با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر(گذرنامه، شناسنامه ویا کارت ملی) برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به نشانی تهران، خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان استاد نجات الهی و سپهبدقرنی، پلاک204، مرکز آزمون‌های بین‌المللی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.

آزمون TOEFL) PBT) در محل سازمان سنجش واقع در کرج، مشکین دشت، بلوار امام خمینی(ره)، خیابان سردار متوسلیان برگزار می شود.