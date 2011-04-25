حسین انتظامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مطابق آیین نامه جدید هیئت نظارت بر مطبوعات به کلیه درخواست های تغییر وضعیت نشریات حداکثر تا دو ماه پس از درخواست پاسخ داده می شود.



وی گفت: متاسفانه پیشتر، درخواست های مطبوعات برای تغییراتی مثل زمینه، گستره توزیع، زبان، دوره انتشار، قطع و نام برای چند ماه و بعضا دو– سه سال معطل می ماند و فرصت را از مطبوعات می گرفت. خوشبختانه با تدبیر هیئت نظارت بر مطبوعات و برنامه ریزی خوب معاونت مطبوعاتی منبعد شاهد چنین معطلی‌هایی نخواهیم بود.



انتظامی افزود: البته برای تغییر صاحب امتیاز یا مدیرمسئولی که نیازمند استعلام از مراجع سه گانه (وزارت اطلاعات،‌ نیروی انتظامی و دادگستری) هستیم کمی بیشتر از دو ماه طول می کشد اما برای سایر تغییرات، این ضرب الاجل رعایت خواهد شد.



وی همچنین از صاحبان امتیاز نشریات محلی خواست اگر تقاضای خود را در اداره کل ارشاد استان ثبت می کنند رونوشت هایی از آن را همزمان به دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات، معاونت مطبوعاتی و دفتر نمایندگی مدیران مسئول ارسال کنند تا در تحقق ضرب الاجل دوماهه موثر باشد.