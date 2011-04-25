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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۳۸

افزایش فضای سبز عمودی در شرق تهران

افزایش فضای سبز عمودی در شرق تهران

شهردار منطقه 8 از توسعه فضاهای سبز عمودی با هدف افزایش سرانه فضای سبز در شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: با توجه به محدودیت زمین در این منطقه تلاش داریم با افزایش فضای سبز عمودی سرانه فضای سبز شهروندان را توسعه دهیم.

وی با اشاره به کاشت بیش از 4 هزار اصله نهال در سال گذشته افزود: هر 750 اصله درختی که غرص می شود، یک هکتار به مجموع فضای سبز می افزاید.

شادالوئی با تاکید بر کاشت گونه های جدید گیاهی در معابر عمومی منطقه 8 عنوان کرد: با کاشت درختچه های "بربریس" و" ژونی پروس" توا نسته ایم رضایت شهروندان این منطقه را تا حدودی فراهم کنیم.

وی در ادامه به بهره برداری از فاز دوم بوستان آب در تابستان سال جاری گفت: همچنین با افتتاح بوستان مصطفی خمینی و بهسازی برخی از بوستانهای منطقه، امیدوارم بتوانیم در جهت افزایش سرانه فضای سبز گامهای مثبتی بر داریم.

شادالوئی با اشاره به تراکم جمعیت در منطقه 8 افزود: توسعه و افزایش کمی و کیفی فضاهای سبز عمودی در دستور کار برنامه سال جاری قرار دارد.
کد مطلب 1297219

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