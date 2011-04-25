بازار سکه هنوز حبابی است/ ربع سکه 137 هزار تومان

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر از کاهش قیمت سکه ها در بازار خبرداد و افزود: این در حالی است که نرخ طلا در بازارهای جهانی امروز نسبت به روز گذشته افزایش یافته و به 1512 دلار در هر اونس رسیده است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر همچنین از افزایش قیمت طلای 18 عیار امروز در بازار در پی افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی خبرداد و افزود: بر این اساس، نرخ طلای 18 عیار داخلی امروز با 400 تومان افزایش نسبت به دیروز از 40 هزار و 700 تومان به 41 هزار و 100 تومان رسیده است.

وی قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را امروز در بازار 445 هزار تومان، سکه طرح جدید را 427 هزار تومان، نیم سکه 214 هزار تومان، ربع سکه را 137 هزار تومان و گرمی را 59 هزار تومان اعلام کرد.

کشتی آرای با بیان اینکه هنوز بازار سکه حبابی است و قیمتها هنوز در بازار داخلی با نرخ جهانی اختلاف دارد، افزود: هنوز در بازار سکه تقاضا وجود دارد و اگر تقاضا نبود، قیمتها کاهش می یافت.

این در حالی است که قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم دیروز در بازار 445 هزار تومان، طرح جدید 435 هزار تومان، نیم سکه 216 هزار تومان، ربع سکه 135 هزار تومان و گرمی 56 هزار تومان بود.

صرافان بازار هم از افزایش نرخ دلار آزاد خبردادند و قیمت فروش آن را 1127 تومان اعلام کردند، همچنین قیمت هر یورو به نرخ آزاد 1630 تومان و هر پوند انگلیس 1847 تومان است.