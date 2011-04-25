تسهیل ترافیک محورهای شرقی ـ غربی شهر با احداث تونل نیایش

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با بیان که در میان مسیرهایی که شرق و غرب تهران را به هم متصل می‌کنند، بزرگراه‌های شهید همت و شهید حکیم نقش اصلی را ایفا می‌کنند ،خاطرنشان کرد: این در شرایطی است که این بزرگراه‌ها به ویژه در ساعات اوج صبح یا عصر با ترافیک سنگین مواجه اند.

وی ادامه داد: بر همین اساس و به منظور کاهش و تقسیم بخشی از بار ترافیکی سنگین دو بزرگراه شهید همت و حکیم ، مدیریت شهری تهران تصمیم گرفته با احداث تونل نیایش وطبقاتی کردن بزرگراه شهید صدر، گام مهم دیگری در توسعه شریان‌های ارتباطی پایتخت، به خصوص شریان‌های ارتباطی شرقی-غربی شهر بردارد.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه محدوده ‌ای که از طرح تونل نیایش بیشتر تأثیر را پذیرا خواهد بود مناطق 1 و 3 شهرداری تهران است گفت : تونل نیایش با 2 تونل رفت و برگشت با طول تقریبی 6/7 کیلومتر طراحی شده و که در بزرگراه نیایش و از فاصله حدود 700 متری غرب بزرگراه کردستان شروع و تا فاصله حدود 300 متری شرق بزرگراه مدرس ادامه می‌یابد.

وی تصریح کرد: بزرگراه طبقاتی صدر نیز بر اساس طراحی صورت گرفته از شرق بزرگراه شهید مدرس و بعد از تونل نیایش شروع و تا فاصله حدود 400 متری قبل از بزرگراه امام علی(ع) ادامه می‌ یابد.

تشکری تصریح کرد: اجرای این دو پروژه می تواند، متوسط سرعت حرکت وسایل نقلیه را در محدوده اجرای طرح افزایش داده و نسبت زمان تاخیر به کل زمان سفر و حالت کند و بحرانی حرکت خودروها در مسیر بزرگراه صدر و نیایش را کاهش دهد.

وی خاطر نشان کرد: براساس برنامه ریزی و طراحی های صورت گرفته از دیگر تسهیلات ترافیکی که علاوه بر احداث رمپ و لوپ‌های منتهی به تونل صدر – نیایش پیش‌بینی شده است، احداث پارکینگ زیرزمینی است که در حاشیه تونل نیایش به بهره ‌برداری خواهد رسید.

معاون حمل و نقل و ترافیک افزود: با وجود بیمارستان شهید رجایی، پردیس سینمایی ملت و مجموعه عظیم بوستان ملت، معضل پارکینگ باعث شده است بسیاری از خیابان‌های حاشیه این مسیر همواره انباشته از خودرو باشد، لذا احداث یک توقفگاه در این منطقه ضروری به نظر می‌رسد که امیدواریم با احداث یک پارکینگ زیر زمینی با ظرفیت 4 هزار خودرو در حاشیه تونل نیایش، هم معضل کندی تردد در خیابان‌های اطراف حل شود و هم شهروندان ساکن منطقه دارای محیطی آرام شوند.



