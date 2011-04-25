به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه باید در سینما از فرصتها به نحو احسن استفاده و بهره برد، گفت: جشنواره فیلم کیش از جنس همان فرصتهای نادری است که از فرزند پینهدوزی ، نادری میسازد.
حسینی در ادامه افزود: آنچه از چشمانداز این جشنواره برای چشمهای تیزبین قابل رؤیت است و قابل روایت! اینکه، گرچه فرصتسوزیهای فراوانی گریبان فرهنگ شرق را گرفته است و آسمان بیابر، فرصت باران را از رعد و برق، خوب است برای محصولات سینمایی شرق جایزه نفیسی که در شاءن وعنوان آن باشد مطرح نماییم.
وی گفت: جایزه اسکار با همه آوازه و غوغاسالاری که دارد مسابقهای است برخلاف عنوان، درون پیمان، نه جهانی، در این جایزه که عموما به محصولات هالیوود اهدا می شود فیلم های متعهد دنیا جایی ندارند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر ساخت فیلم های اخلاقی گفت: سینما یکی از مهمترین ابزارها برای بازی دوگانه است! هم به خواب بردن و هم بیدار کردن از حنجره این خوشصدا برمیآید. سینما هم وسیله استعمار است و هم مایه استبصار! هم میتواند به استثمار کمک کند هم به استحضار! که همه اینها به منویات فراهمآورندگان و تهیهکنندگان این پدیده باز میگردد. سینما بیش از هر هنری میتواند به بیداری ملتها و بازتعریف هویتها کمک کند.
وزیر ارشاد با تاکید براینکه جشنواره فیلم به ارتقای فرهنگی و انتقال آن کمک میکند، افزود: اشتراکات اقوام و ملتها و اهداف آنان میتواند در جهت منافع کلان کشورها، مورد استفاده قرار گیرد. اشتراکات فرهنگی، آیینی و گویشی در حوزهای و وحدت جهان اسلام در حیطه ذاتی و اعتقادی، در حوزه دیگر و ملاحظات تمدنی و تاریخی با نگاه "میراث مشترک، آینده مشترک" همه و همه در چشمانداز این جشنواره است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اشارات رهبر فرزانه انقلاب افزود: اگر تعبیر زیبایِ رهبر انقلاب، که سینما کلید پیشرفت مملکت است را تعمیم بخشیم میتوانیم بگوییم که سینما می تواند کلید پیشرفت کشورهای منطقه و جهان اسلام باشد.
وی در ادامه گفت: تلاش دستاندرکاران این جشنواره، ستودنی است و سرعت اقداماتشان دیدنی! اگر اهداف این جشنواره به درستی تبیین گردد تردیدی نیست که همه مسئولان با تمام وجود، برای استخراج این دفینه که همانا جوهر انسانی انسان است همت خواهند گماشت تا این جشنواره به هدف غائی خود، دست یازد و بر فرهنگهای نااصیل مهاجم بهتازد و بر اصالت این مقصد مقدس بنازد.
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