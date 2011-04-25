افزایش 35 درصدی کاروان راهیان نور در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سرهنگ موسی مولا پرست اظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی بیان داشت: در سال 89 حدود 25 هزار نفر در قالب کاروان راهیان نور از استان عازم مناطق یادمانی دفاع مقدس در جنوب و غرب کشور اعزام شدند که این میزان نسبت به سال گذشته 35 درصد افزایش داشته است.

سرهنگ مولاپرست افزود: از این تعداد نزدیک به 20 هزار نفر با هماهنگی و تعامل سپاه امام سجاد(ع) استان و مابقی نیز با سرویسهای شخصی خود به مناطق جنوب اعزام می شوند که برای مجموع این افراد تدارکات بین راهی، اسکان، غذا وسرویس دهی انجام شد.

وی هدف از برگزاری اردوهای راهیان نور را انتقال و تدوین فرهنگ ارزشمند دفاع مقدس توسط راویان و فرماندهان جنگ به نسل جدید و آشنایی جوانان و نوجوانان با حماسه آفرینی رزمندگان اسلام درطول جنگ ساله عنوان کرد.

مولاپرست اظهارداشت: کاروانهای اعزامی از مناطق اروندکنار، دهلاویه، شلمچه، موزه جنگ خرمشهر، مسجد جامع خرمشهر، طلائیه، فکه، هویزه، دوکوهه، شوش، فتح المبین و زیارتگاه شهدای هویزه بازدید کردند و برنامه های از قبیل برپایی نماز جماعت، قرائت دعا به سبک بچه های رزمنده، روایت گری و بسته های فرهنگی از جمله سی دی های مذهبی برای آنها در نظر گرفته شده بود.

سرهنگ مولاپرست بیان داشت: طبق برنامه ریزی وهماهنگیهای که با استانداری و فرمانداریها اجام شد امسال یک هفته جلوتر از زمان اعزام از 14 اسفندماه تا 20 فروردین سال 90 هر روز 13 اتوبوس به مناطق جنوب اعزام شدند.

وی همچنین به اعزام دانش آموزان سال دوم متوسطه به مناطق جنوب اشاره و بیان داشت: سال گذشته برای اولین بار با همکاری و تعامل آموزش وپرورش، بسیج دانش آموزی و سپاه امام سجاد(ع) 9 هزار دانش آموز پایه دوم متوسطه به همراه 300 مربی آموزش دیده در راستای طرح تحول درس آمادگی دفاعی عملی اعزام شدند که علاوه بر یادمانهای شهدا، مانور و رزم شبانه نیز برگزار شد.

وی در ادامه از مقامات استانی به ویژه استاندارهرمزگان، فرمانداران، بخشداران، ادارات، شرکتها ونهادها خواست که با سپاه در زمینه اعزام کاروانهای راهیان نور و ساخت مرکزی دائمی برای اسکان افراد در منطقه آبادان همکاری لازم را داشته باشند.