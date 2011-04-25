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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۳۰

توبیخ و لغو قرارداد میلیاردی بازیگر مشهور سینما

انتشار اخباری مبنی بر قرارداد میلیاردی یک تهیه‌کننده با یکی از بازیگران سینما، مدیر کل ارزشیابی و نظارت بر سینمای حرفه‌ای از لغو این قرارداد و درج توبیخ در پرونده کاری آنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پی انتشار اخباری مبنی بر قرار داد میلیاردی یک تهیه کننده با یکی از بازیگران سینما، مدیر کل ارزشیابی و نظارت بر سینمای حرفه‌ای خبر از لغو این قرارداد داد.

وی ضمن اعلام لغو این قرارداد و قراردادهای مشابه متذکر شد که به طرفین قرارداد یعنی تهیه کننده و بازیگر مورد نظر شدیداً تذکر داده شده و در پرونده کاری آنان توبیخ درج می‌گردد و این قرار داد که لغو شده در آینده کاری هر دو طرف از نظر این اداره کل تأثیر کاملاً منفی خواهد داشت.

معاونت سینمایی با هر گونه فعالیت مخل امنیت و آرامش صنوف سینمایی برخورد خواهد کرد و قراردادهایی که به فضای اعتماد و امنیت شغلی صنوف لطمه بزند از نظر این اداره کل کاملاً باطل است. توضیحات تکمیلی دیگر در این خصوص به زمان دیگری موکول می‌شود.

کد مطلب 1297233

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