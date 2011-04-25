معافیت 5 ساله خودروها از معاینه فنی عقبگرد در معضل آلودگی هواست

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رشیدی با بیان این که یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوا کنترل مداوم خودروها برای سالم بودن مبدل کاتالیستی آن ها ، تنظیم بودن موتور، عدم وجود روغن سوزی و ... است که تحقق این مهم با معاینه فنی خودروها امکان پذیر است، گفت: خودروهای نو در اروپا با وجود دارا بودن کیفیت و استاندارد های بالا ، یک سال پس از تولید مکلف به دریافت معاینه فنی هستند اما بر اساس قانون جدید اخذ جرایم رانندگی ، خودروهای نو در کشورما تا 5 سال از دریافت معاینه فنی معاف شده اند .

وی ادامه داد:موضوع معاینه فنی خودروها باید جدی گرفته شود و اگر به این مهم توجه لازم صورت نگیرد ما شاهد افزایش و تشدید آلودگی هوا در شهر خواهیم بود .

رشیدی تصریح کرد: بیش از 80 درصد از آلودگی وسایل نقلیه به وسیله خودروهایی تولید می شود که فرسوده بوده یا به مرور از استانداردها خارج می شوند و در چنین شرایطی معاینه فنی خودروها یک ضرورت انکار ناپذیر محسوب می شود که امیدواریم در قانون جدید اخذ جرایم رانندگی در این مورد تجدید نظری صورت گیرد .

وی ادامه داد: به طور مثال مبدل های کاتالیستی که نقش بسیار مهمی در میزان تولید آلایندگی خودروها دارند پس از حداکثر 80 هزار کیلومتر از بین می رود و در صورتی که قرار باشد خودروها پس از 5 سال نسبت به دریافت معاینه فنی اقدام کنند، تعداد زیادی خودروها فاقد مبدل کاتالیستی در شهر تردد خواهند کرد که این مساله می تواند به شدت سبب افزایش و بحرانی شدن آلودگی هوا شود.

