ساوجبلاغ تنها سه کتابخانه عمومی فعال دارد

اعظم کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ اظهار داشت: ساوجبلاغ به ازای هر67 هزار نفر یک باب کتابخانه عمومی وجود دارد .
وی افزود: در ساوجبلاغ تنها سه کتابخانه عمومی فعال است که این رقم نسبت به استانداردهای تعریف شده در حوزه کتابخانه ها،کم است.
این کارشناس بیان کرد: طبق استانداردهای تعریف شده در حوزه کتابخانه های عمومی به ازای هر هزار نفرجمعیت باید یک باب کتابخانه عمومی وجود داشته باشد.
23 کتابخانه باید در ساوجبلاغ ساخته شود
کرمی بیان کرد: بر اساس طرح توسعه کتابخانه های عمومی با توجه به افزایش جمعیت این شهرستان در آینده و پیش بینی جمعیت 500 هزار نفر برای شهر جدید هشتگرد تا افق 1400 باید 23 کتابخانه عمومی در ساوجبلاغ ساخته شود.
وی گفت: این کار باید تا پنج سال آینده محقق شود و توسعه کتابخانه های عمومی در افزایش میزان مطالعه موثراست.
رئیس انجمن کتابخانه های عمومی ساوجبلاغ گفت: با توجه به رویکرد فرهنگی در این شهرستان ،شهرداران می توانند با اختصاص زمین مناسب برای ساخت کتابخانه در این امر مشارکت کنند.
در سه کتابخانه عمومی ساوجبلاغ 54 هزار عنوان کتاب نگهداری می شود.
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