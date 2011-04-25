همایش "فرخ شهر در گذر تاریخ" 20 اردیبهشت ماه برگزار می شود

مجتبی شاهقلیان در گفتگو با خبرنگار مهر در فرخ شهر با بیان اینکه تا کنون 16 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده، اظهار داشت: همایش فرخ شهر در گذر تاریخ 20 اردیبهشت ساعت 15 در سالن مهر فرخ شهر برگزار می شود.

وی همچنین با بیان اینکه نمایشگاهی با سه محور افتخارات ورزشی، آثار تاریخی وآثار شهدا فرخ شهر، و نمایشگاهی از گیاهان دارویی این منطقه در کنار همایش برگزار می شود.

شاهقلیان بیان داشت: مراحل پخت غداهای محلی شهر فرخ شهر نیز در کنار این همایش برای علاقه مندان برگزار می شود.

این همایش در زمینه های تاریخ و گذشته فرخ شهر، وضعیت جغرافیایی و اقلیمی شهر، ساخت و ترکیب جمعیت وسیر تحولات جمعیتی، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وسیر تحولات در این زمینه ها و همچنین چشم انداز آینده فرخ شهر با توجه به برنامه های توسعه و پتانسیلهای کلی شهر برگزار می شود.

فرخشهر در فاصله هشت کیلومتری شهرستان شهرکرد قرار دارد.