به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رئیسی در حاشیه نشست خبری روز دوشنبه در پاسخ به خبرنگاران در مورد فرسودگی بافت مدارس ایرانیان خارج از کشور افزود: خیلی از فضاهای مدارس خارج از کشور فضاهایی در خور ایرانیان نیست. جاهایی را بازدید کردیم که اصلاً مناسب نبودند. در کشورهایی مثل امارات، دبی، کویت و ترکیه مجتمع‌های عظیم آموزشی ساخته‌ایم و در برخی از کشورها هم مثل شارجه عملیات اجرایی در حال انجام است.

وی در پاسخ به اینکه برای جدایی سرویس‌های بهداشتی و آبخوری مدارس از یکدیگر تا کنون چه اقداماتی صورت گرفته است گفت: مدارسی که جدید احداث می‌شوند این موضوع در آنها لزوماً اجرا می‌شود و در مواردی که جدایی سرویس‌های بهداشتی و آبخوری رعایت نشده قطعاً مدارسی هستند که ساخت و بافت قدیمی دارند. سازمان نوسازی از محل اعتبارات استانی سامانه نصب صابون مایع را در دستور اجرا قرار داده است ضمن اینکه باید اعلام کنم ما برای انجام هیچکدام از این موارد مشکلات اعتباری نداریم.

وی در پاسخ به اینکه آیا تمام مدارس کپری جمع شده‌اند افزود: در حال حاضر مدرسه کپری نداریم اما کلاس کپری داریم. این مشکل نظام تعلیم و تربیت کشور نیست. مشکل عمده ما در حال حاضر کاهش و حذف مدارس خشت و گلی است که اولویت با منطقه‌های زلزله خیز، بناهای فرسوده و مناطق پرجمعیت به لحاظ دانش‌آموزی است و در اولویت کاری سال 90 نیز قرار دارد.

رئیسی تاکید کرد: حدود دو هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار از سال 85 تا کنون برای تخریب و بازسازی در اختیار سازمان نوسازی گذاشته شده است که نیمی حل شده و نیمی که باقی مانده به حدود 5/6 میلیون تومان می‌رسد.



وی یادآور شد: در مورد مدارس کپری در سال 85 طبق آخرین آمار هزار و 200 مدرسه وجود داشت که بیتشتر در استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان بود که این مدارس با کلاس‌های پیش ساخته و نه کانکسی جابجا شد. منظور از کلاسهای کانکسی کلاس‌هایی است که با پیچ و مهره جابجا می‌شوند که اگر جمعیت کپری جابجا شدند، قابل استفاده باشند. طبق آمار آن هزار و 200 مدرسه کپری جمع شد.



رئیس سازمان نوسازی مدارس ادامه داد: ممکن است در مواردی به دلایل خشکسالی یا جابجایی جمعیت، دوباره مدارس کپری شروع به فعالیت کرده باشند اما باز هم می‌گویم مشکل اصلی ما در سازمان نوسازی کلاس‌های درسی فرسوده و خشت و گلی است که فاصله زیادی با استانداردهای روز دارند. این کلاسها مانند بمب ساعتی هستند که خدای ناکرده با یک زلزله خراب می‌شوند.



به گفته وی، طبق آخرین آمار سال 85 ، حدود 13 میلیون متر مربع فضای تخریبی و خشت و گلی داشتیم که بنای آنها به لحاظ مهندسی رد هستند. از سوی دیگر تا کنون آماری از مدارس کپری اعلام نشده اگر هم باشد شاید تعداد آنها به یکصد کلاس نرسد.