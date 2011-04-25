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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۰۱

دقایقی قبل انجام شد ؛

توافق 5 جانبه برای اتصال آسیای میانه به خلیج‌فارس

توافق 5 جانبه برای اتصال آسیای میانه به خلیج‌فارس

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان، ازبکستان، عمان و قطر دقایقی قبل موافقتنامه حمل و نقل و ترانزیت برای اتصال آسیای میانه به خلیج فارس را امضا کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عشق آباد، موافقتنامه حمل و نقل و ترانزیت کالا و مسافر بین 5 کشور جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان، قطر، عمان و ازبکستان به طور رسمی به امضای وزیران امور خارجه این پنج کشور رسید.

بر اساس این توافقنامه، امکان ترانزیت و حمل و نقل کالا و مسافر بدون محدودیت های گمرکی از منطقه آسیای مرکزی به خلیج فارس انجام خواهد گرفت.

کارشناسان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از امضای این توافقنامه به عنوان یک مزیت نسبی جغرافیایی برای حمل و نقل کالا و مسافر از مسیر کشورمان به عنوان پل ارتباطی استراتژیک در بین دو منطقه آسیای مرکزی و خلیج فارس یاد کرده و عنوان می کنند: امضای این سند همکاری منجر به تحکیم و توسعه همکاریهای اقتصادی بین 5 کشور ایران، عمان، قطر، ازبکستان و ترکمنستان خواهد شد.

علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دقایقی دیگر در خصوص ابعاد و مزیتهای این سند همکاری در بین خبرنگاران داخلی و خارجی سخنرانی خواهد کرد.

کد مطلب 1297242

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