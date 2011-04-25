  1. استانها
  2. بوشهر
۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۴۸

صفایی بوشهری خبر داد:

پیشرفت 32 درصدی قطعه دوم راه آهن شیراز - بوشهر - عسلویه

پیشرفت 32 درصدی قطعه دوم راه آهن شیراز - بوشهر - عسلویه

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان بوشهر گفت: قطعه دوم دوم راه آهن شیراز - بوشهر - عسلویه که در استان بوشهر قرار دارد هم اکنون 32 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

علی رضا صفایی بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: خط آهن شیراز - بوشهر - عسلویه در 18 قطعه ساخته می شود که 10 قطعه آن به طول 350 کیلومتر در استان بوشهر قرار دارد.

وی افزود: اکنون دو قطعه به طول شش کیلومتر در دست کار است که قطعه اول از اهرم به بوشهر و قطعه دوم از اهرم به عسلویه است.

مدیرکل راه و ترابری استان بوشهر اعتبار ساخت این راه را یک هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: نیمی از اعتبار را وزارت نفت و نیم دیگر را وزارت راه و ترابری تامین خواهد شد.

صفایی بوشهری یادآور شد: مطالعه این خط ریلی به طول 648 کیلومتر از مصوبات سفر اول و ساخت آن از مصوبات سفر دوم هیئت دولت به استان بوشهر است.

کد مطلب 1297244

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها