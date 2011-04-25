پیشرفت 32 درصدی قطعه دوم راه آهن شیراز - بوشهر - عسلویه

علی رضا صفایی بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: خط آهن شیراز - بوشهر - عسلویه در 18 قطعه ساخته می شود که 10 قطعه آن به طول 350 کیلومتر در استان بوشهر قرار دارد .

وی افزود: اکنون دو قطعه به طول شش کیلومتر در دست کار است که قطعه اول از اهرم به بوشهر و قطعه دوم از اهرم به عسلویه است .

مدیرکل راه و ترابری استان بوشهر اعتبار ساخت این راه را یک هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: نیمی از اعتبار را وزارت نفت و نیم دیگر را وزارت راه و ترابری تامین خواهد شد.

صفایی بوشهری یادآور شد: مطالعه این خط ریلی به طول 648 کیلومتر از مصوبات سفر اول و ساخت آن از مصوبات سفر دوم هیئت دولت به استان بوشهر است.