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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۴۷

کانون پرورش فکری کودکان مازندران امسال 100 برنامه اجرا می کند

کانون پرورش فکری کودکان مازندران امسال 100 برنامه اجرا می کند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران در سال جاری 100 برنامه برای کودکان و نوجوانان این استان اجرا می کند.

قاسم عزیززاده گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ارتقای کیفی برنامه های فرهنگی و هنری در سطح مراکز کانون در استان تصریح کرد: کانون  پرورش فکری مجموعه ای خلاق و با تحرک فکری بالا بوده و تولید محصولات متنوع فرهنگی بر اساس نیازهای جامعه کودک و نوجوان مورد توجه جدی این کانون  در سال جاری است.

وی با بیان اینکه شکوفایی فعالیتهای کانون در سطح مازندران از برنامه های جدی این کانون در سال جاری است، تصریح کرد: پایدار سازی اعضا و ارتقاء کیفی برنامه ها و فعالیتهای انجام شده و انجام برنامه های خلاق، مهم ترین ملاک های ارزیابی  از مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری استان است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مازندران تصریح کرد: خلاقیت در برنامه ها، تاثیرگذاری استقبال بیشتر مخاطب را به همراه خواهد داشت.

عزیزاده همچنین از اجرای برنامه های کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مازندران، به مناسبت روز معلم توسط این کانون در استان خبر داد.

کد مطلب 1297245

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