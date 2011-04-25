6 فاز مجتمع خاوران برای انتقال صنوف تا پایان سال 91 احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال علیپور با اشاره به اقدامات و فعالیت هایی که در جهت ساماندهی اصناف و مشاغل شهر تهران در مرحله اجرایی قرار دارد گفت : به منظور ساماندهی اصناف تهران 6 فاز در مجتمع صنفی و خدماتی خاوران ایجاد می شود که تا پایان سال 91 به بهره برداری می رسد.

علیپور با تاکید بر اینکه فاز مربوط به درودگران در مرحله پایانی قرار دارد اظهار داشت : ایجاد مجتمع صنفی و خدماتی خاوران یکی از بزرگترین و مهمترین اقدامات مشارکتی بوده که با همکاری اتحادیه های مربوط به مرحله اجرایی رسیده است.

وی تاکید کرد : ایجاد امکانات ویژه در دستور کار قرار دارد و درحال حاضر نیز به منظور رفاه حال اصناف و شهروندان برخی امکانات به طور کامل ایجاد و به بهره برداری رسیده است.

علیپور خاطرنشان کرد: استقرار صنوف آهنکار، فلزتراش، درودگران، مبل سازان ، ماشین سازان و.. در دستور کار قرار دارد.



