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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۴۸

طرح ارسال تازه های کتاب به ایمیل متقاضیان در گلستان اجرا شد

طرح ارسال تازه های کتاب به ایمیل متقاضیان در گلستان اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان گفت: طرح ارسال تازه های کتاب به ایمیل متقاضیان از جمله دستاوردهای این اداره کل بوده که در نمایشگاه رسانه های دیجیتال اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حسین علوی ظهر دوشنبه در بازدید از این نمایشگاه گفت: این طرح برای عموم درخواست کنندگان قابل اجرا و تنها با دریافت صندوق پست الکترونیک آنها اجرا می شود.

مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی استان گلستان، از دیگر خدمات ارایه شده در این نمایشگاه را نمایه مقالات عنوان کرد و تصریح کرد: این تمانه بتواند بعنوان یکی از رسانه های دیجیتال مورد استفاده در کتابخانه های عمومی باشد.
 
وی گفت: اداره کل کتابخانه های عمومی استان گلستان نیز با شرکت در این نمایشگاه و برپایی غرفه تخصصی کتابخانه های عمومی و رسانه های دیجیتال شروع بکار کرد.

نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال گلستان با 120 غرفه در گرگان در حال برگزاری است.
 
این نمایشگاه که روز یکشنبه آغاز شد تا شنبه هفته آینده ادامه دارد.
کد مطلب 1297247

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