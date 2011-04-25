دبیر نخستین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید شاه آبادی، معاون امور هنری به پیشنهاد مدیر کل هنرهای تجسمی در حکمی سید علیرضا حسینی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان را به عنوان دبیر نخستین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان منصوب کرد.

در حکم معاون هنری وزارت ارشاد برای سید علیرضا حسینی آمده است: نظر به تعهد و توانمندی شما و با عنایت به پیشنهاد مدیرکل هنرهای تجسمی به موجب این حکم به عنوان دبیر نخستین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان که تابستان امسال در اصفهان برگزار می‌شود، منصوب می‌شوید.

در ادامه این حکم آمده است: امید است با بهره گیری از همه ظرفیت‌های موجود در راستای برپایی این رویداد فرخنده که به یقین نقشی برجسته در شکوفایی استعدادهای هنری کودکان و نوجوانان عزیز این مرز و بوم دارد، موفق و موید باشید.

نخستین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان از سوی دفتر هنرهای تجسمی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان تیرماه سال جاری در اصفهان برگزار می‌شود.

