تعزیزات حکومتی به تخلفات درمانی و دارویی هم رسیدگی می کند

یدالله ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج ، اظهار داشت: وظایف تعزیرات حکومتی از طرف دادگستری به این اداره داده شده و رسیدگی به تخلفات درمانی، دارویی ، بیمارستانی یکی از وظایف این اداره است.

وی عنوان کرد: رسیدگی به کلیه تخلفات واحدهای صنفی که در مقام عرضه هستند اعم از عدم درج قیمت، گرانفروشی، کم فروشی، فروش اجباری، نداشتن پروانه کسب و همچنین عمده فروشی ها و شرکتهای تولیدی که گرانفروشی و عدم رعایت بهداشت داشته باشند، جزو وظایف تعزیرات حکومتی است.

ملکی خاطرنشان کرد: تعزیزات از جمله نهادهای مظلوم است که مردم آشنایی درستی با وظایف آن ندارند و به عنوان نمونه نمی دانند که در اموری مثل هزینه های آنچنانی جراحی که خارج از چارچوب است یا داروهایی که چند برابر قیمت فروخته می شود می توانند به تعزیرات شکایت کنند.

وی خاطرنشان کرد: تلاشهای بازرسان این سازمان در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، نوروز، ایام بازگشایی مدارس و زمانهایی از این دست شاید چندان دیده نشود اما واقعیت این است که بازرسان با صداقت کامل کار خود را انجام داده و با تخلفات برخورد می کنند.