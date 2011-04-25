"جرم" جایگزین" اخراجی ها 3" می شود

حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: فیلم "زن ها شگفت انگیزند" مهرداد فرید کف فروش خود را از دست داده و به همین دلیل از روز هفتم اردیبهشت ماه فیلم "مرهم" علیرضا داوود نژاد جایگزین آن در گروه سینمایی آزادی می شود.

وی افزد: همچنین قرارداد فیلم "قصه پریا" ساخته فریدون جیرانی در گروه سینمایی آزادی بعد از "مرهم" و فیلم "جرم" مسعود کیمیایی بعد از "اخراجی ها3" در آفریقا به ثبت رسید.

کاوش ادامه داد: همچنین در این شورا مقرر شد پردیس های سینمایی بعد از سانسهای معمولی خود موظفند با مجوز شورای صنفی نمایش فیلم های روی پرده را در سانس فوق العاده اکران کنند.