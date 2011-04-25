توجه به مسائل زیست محیطی کرمان ضروری است

فرشته خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به وسعت استان کرمان اظهارداشت: با توجه به اینکه استان کرمان11 درصد از خاک کشور را به خود اختصاص داده است پرداختن به مسایل، مشکلات و اولویت های زیست محیطی در این منطقه و شناخت وضعیت بخشهای مختلف محیط زیست این استان زمینه توجه بیشتر به برنامه ریزی منطقه ای را فراهم می آورد.

خالقی افزود: با توجه به این شرایط، پیگیری و برنامه ریزی برای رفع معضلات محیط زیست انسانی از اولویت خاصی برخوردار است.

وی ادامه داد: باید به منظور رفع آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی، آلودگی خاک ناشی از مواد شیمیایی و سموم کشاورزی، آلودگی هوای ناشی از منابع ساکن و متحرک و همچنین آلودگیهای صوتی باید توجه ویژه ای شود.

این مسئول همچنین اظهار داشت: محیط زیست، موهبتی الهی است که حفاظت از آن نخستین وظیفه و شاید مهمترین رسالت بشر بوده که البته این رسالت مدتهاست به فراموشی سپرده شده است.

وی گفت:‌ محیط زیست نه تنها به سلامت انسان کمک می کند بلکه امکان بهره برداری مناسب از مواهب الهی موجود در آن برای رفع نیازهای بشری را هم فراهم می سازد.

خالقی با بیان اینکه هر انسانی حق استفاده یکسان از زمین، مواد معدنی و مواد خام را دارد بیان داشت: هماهنگی با طبیعت و همدلی با نزدیکان و دیگر انسان ها، آرمان کسانی است که در اندیشه زمین پاک و محیط زیست سالم هستند.

