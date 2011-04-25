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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۵۶

در چهار محال و بختیاری/

200 عنوان برنامه در هفته معلم برگزار می شود

200 عنوان برنامه در هفته معلم برگزار می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد بزرگداشت مقام معلم از اجرای 200 عنوان برنامه فرهنگی در استان چهار محال و بختیاری خبر داد.

تاجی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با گرامیداشت روز و هفته معلم اظهار داشت: 200 عنوان برنامه فرهنگی در استان به مناسبت این هفته برگزار می شود.

وی افزود: برنامه های از قبیل زنگ سپاس معلم در کلیه مدارس استان، دیدار با خانواده شهدا، یادواره شهدای دانشجو مرکز تربیت معلم، برگزاری همایش برای همکاران فرهنگی و... انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه وجود فکر و اندیشه مثبت در جامعه موجبات کار مثبت را فراهم می کند، بیان داشت: با آموزش خوب و ارائه عملکرد مناسب در بخش آموزش می توان جامعه پویا و مثبتی داشت.

تاجی با بیان اینکه برای ایجاد فضای مطلوب در جامعه همه باهم باید همدلی، همراهی و هم افزای داشته باشیم، تصریح کرد: زمانی که فضای علمی دراستان فراهم شود جامعه با اقتدار را به همراه خواهد داشت.

کد مطلب 1297255

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