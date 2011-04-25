200 عنوان برنامه در هفته معلم برگزار می شود

تاجی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با گرامیداشت روز و هفته معلم اظهار داشت: 200 عنوان برنامه فرهنگی در استان به مناسبت این هفته برگزار می شود.

وی افزود: برنامه های از قبیل زنگ سپاس معلم در کلیه مدارس استان، دیدار با خانواده شهدا، یادواره شهدای دانشجو مرکز تربیت معلم، برگزاری همایش برای همکاران فرهنگی و... انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه وجود فکر و اندیشه مثبت در جامعه موجبات کار مثبت را فراهم می کند، بیان داشت: با آموزش خوب و ارائه عملکرد مناسب در بخش آموزش می توان جامعه پویا و مثبتی داشت.

تاجی با بیان اینکه برای ایجاد فضای مطلوب در جامعه همه باهم باید همدلی، همراهی و هم افزای داشته باشیم، تصریح کرد: زمانی که فضای علمی دراستان فراهم شود جامعه با اقتدار را به همراه خواهد داشت.