شورای شهر آمل بودجه 548 میلیاردی شهرداری را تصویب کرد

سید محمد پ‍‍‍ژومان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این بودجه در چندین جلسه عادی و فوق العاده اعضای شورای اسلامی شهر آمل تصویب و برای اجرا به شهرداری این شهر ابلاغ شد.

وی، با بیان اینکه در بودجه امسال شهرداری آمل 59 درصد به بخش عمرانی و41 درصد به بخش جاری اختصاص داده شده است، افزود: بودجه امسال در مقایسه با پارسال در مجموع حدود 24 درصد افزایش داشته است.

رئیس شورای اسلامی شهر آمل، سهم شهرداری این شهر از بودجه مصوب شده شورا را بیش از285 میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: پس از شهرداری آمل، سازمان عمران شهرداری با 124 میلیاردریال بیشترین و سازمان فن آوری اطلاعات با بیش از دو میلیارد ریال کمترین بودجه امسال سازمان های وابسته به شهرداری آمل را به خود اختصاص دادند.

پژومان تصریح کرد: هم اکنون مراحل پایانی ساخت پل پنجم شهر آمل که به نام شهدای ششم بهمن درحال اجرا است، خرداد ماه امسال افتتاح خواهد شد.

وی، بازگشایی 30 متری محور شرقی پل پنجم آمل حد فاصل بلوار آزادگان و بلوار شهید منفردنیاکی و تکمیل طرح های نیمه کاره شهری را از مه مترین برنامه های امسال شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل اعلام کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر آمل تاکید کرد: شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل امسال توجه ویژه ای به توسعه پارکهای محلات و ایجاد بازارچه در نقاط مختلف شهری دارد.

پژومان، توجه به مدیریت درهدفمندی یارانه ها و پیشگیری از هزینه های غیرضروری در بخش مختلف شهرداری و سازمان های وابسته شهرداری آمل را مورد تاکید قرار داد ویادآور شد: در بودجه مصوب سازمان ها، استقلال درآمد سازمان ها تاکید شده است.

شهر آمل بیش از 230 هزار نفرجمعیت دارد.