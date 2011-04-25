پسماندهای صنعتی مهمترین مشکل زیست محیطی کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، همزمان با روز زمین پاک ظهر دوشنبه مراسم نمادینی از سوی اداره کل محیط زیست کرمان با همکاری انجمن پاکسازان کوهستان در محل پارک مادر شهر کرمان برگزار شد.

مدیرکل محیط زیست استان کرمان در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان، شعار امسال این روز را "پسماند خشک، حفظ منابع آب و خاک" عنوان کرد و گفت: هر ساله در روز دوم اردیبهشت ماه همزمان با روز زمین پاک حرکت های نمادینی با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست و حفظ آن به عنوان یک امانت برای نسلهای بعدی انجام می شود که امسال نیز این رویه ادامه پیدا کرده است.

عباسعلی دامنگیر افزود:‌ در بحث پسماندها و آلودگیهای آب و خاک بحث اصلی در رابطه پسماندهای صنعتی، پزشکی و خانگی است.

وی ادامه داد: بی توجهی به این مقوله ضربات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می کند.

مدیرکل محیط زیست استان کرمان تعامل با واحدهای صنعتی و دستگاههای مختلف مرتبط با این مسئله، تقویت حوزه آموزش و برگزاری مسابقات مختلف را از مهمترین اقدامات این اداره کل در زمینه تحقق شعار روز زمین پاک برشمرد.

دامنگیرهمچنین اظهار داشت: بیشترین مشکلی که ما در زمینه پسماندها در کرمان با آن روبرو هستیم بحث پسماندهای صنعتی است که در این رابطه واحدهای صنعتی آن چنان که باید استانداردها را رعایت نکرده اند. وی تصریح کرد: البته برنامه هایی در دستور کار قرار دارد تا به زودی این مشکل رفع شود.

دامنگیر همچنین از هماهنگی این اداره کل با شهرداری کرمان برای جمع آوری و بازیافت پسماندهای خانگی در کرمان خبر داد و اظهار داشت: در بحث پسماندهای بیمارستانی هم تعدادی از بیمارستان های کرمان مجهز به اتوکلاو هستند و بقیه مراکزی که برای دفع زباله های خود از این روش استفاده نمی کنند، بنا به وعده وزارت بهداشت به این دستگاه مجهز خواهند شد.

به مناسبت گرامیداشت این روز، دانش آموزان مدرسه راهنمایی ولیعصر کرمان با همکاری انجمن پاکسازان کوهستان درحرکتی نمادین اقدام به جمع آوری زباله از سطح پارک مادر کردند.



