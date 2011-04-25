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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۵۴

بروک به جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران پیام داد

بروک به جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران پیام داد

پیتر بروک به بهانه انتشار همزمان کتاب "در گشوده" با چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران پیامی را برای این جشنواره ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام پیتر بروک، کارگردان برجسته تئاتر دنیا چنین آمده است:

"تئاتر به ما می‌آموزد که هیچ شکل ثابتی نمی‌تواند وجود داشته باشد. همه چیز باید خود را با شرایط در حال تغییر زمان، سازگار سازد. می‌دانم که هر واژه‌ای و هر پیامی می‌تواند تنها برای یک بار مورد استفاده قرار گیرد و سپس به وسیله گروه‌های مختلف با توجه به اهدافشان استخراج و مورد تحریف واقع شود.

بنابراین؛ من پیامی برای شما ندارم و تنها آرزوی قلبی من این است که کار شما بتواند منعکس کننده کیفیت شگفت‌آور: عشق، شفقت و پایداری باشد؛ که از مدتها قبل و به خوبی در مردم ایران و در هنر منحصر به فرد و خلاقانه‌شان می‌شناختم."

بروک این پیام را در 16 مارچ2011 برای جشنواره تئاتر دانشگاهی ارسال کرده است. چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران به کوشش اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فن اوری و با دبیری سیدجواد روشن از 24 تا 31 اردیبهشت ماه 1390 در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1297259

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