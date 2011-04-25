بروک به جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران پیام داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام پیتر بروک، کارگردان برجسته تئاتر دنیا چنین آمده است:



"تئاتر به ما می‌آموزد که هیچ شکل ثابتی نمی‌تواند وجود داشته باشد. همه چیز باید خود را با شرایط در حال تغییر زمان، سازگار سازد. می‌دانم که هر واژه‌ای و هر پیامی می‌تواند تنها برای یک بار مورد استفاده قرار گیرد و سپس به وسیله گروه‌های مختلف با توجه به اهدافشان استخراج و مورد تحریف واقع شود.



بنابراین؛ من پیامی برای شما ندارم و تنها آرزوی قلبی من این است که کار شما بتواند منعکس کننده کیفیت شگفت‌آور: عشق، شفقت و پایداری باشد؛ که از مدتها قبل و به خوبی در مردم ایران و در هنر منحصر به فرد و خلاقانه‌شان می‌شناختم."



بروک این پیام را در 16 مارچ2011 برای جشنواره تئاتر دانشگاهی ارسال کرده است. چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران به کوشش اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فن اوری و با دبیری سیدجواد روشن از 24 تا 31 اردیبهشت ماه 1390 در تهران برگزار می‌شود.