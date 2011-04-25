توجه عمیق به مطالب علمی در حوزه کم شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر دوشنبه در دیدار رئیس و جمعی از مسئولین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه با بیان اینکه در گذشته رجال متخصص و علمای زیادی در حوزه تربیت شده‌اند گفت: متأسفانه توجه به مطالب عمیق علمی در حوزه کم شده است.

این مرجع تقلید با انتقاد از عدم حضور منظم و به موقع برخی از طلاب در جلسات درس عنوان کرد: در حال حاضر حوزه علمیه بزرگان و علمایی را که مانند گذشته باشند تربیت نمی‌کند.



حوزه باید عالمان بزرگ پرورش داد



وی با تأکید بر اینکه پرورش علما و بزرگان باید در حوزه علمیه صورت گیرد ادامه داد: در گذشته در شهر‌های مختلف کشور علما و شخصیت‌های بزرگی وجود داشتند که امروز از دنیا رفته‌اند و برای آنان جایگزینی وجود ندارد که اگر این امر تداوم پیدا کند در آینده با مشکل مواجهه خواهیم شد.



این مرجع تقلید با تأکید بر اینکه باید این کمبود ریشه یابی شود اظهار داشت: برخی مواقع دروسی که در حوزه تدریس می‌شود می‌بینیم که برخی از طلبه‌ها درباره آن اطلاع ندارند در حالیکه مطلبی که ارائه می‌شود از مطالبی است که هر طلبه باید بدان آشنایی داشته باشد.



استاد حوزه در ادامه با اشاره به تربیت مبلغان بیان کرد: در تربیت مبلغان باید توانمندی‌ها و تخصص‌ها، استعداد و همچنین مناطقی که به منظور تبلیغ اعزام می‌شوند مورد توجه قرار گیرد.



حوزه باید در هر کشور یک مبلغ داشته باشد



وی ادامه داد: حوزه علمیه باید در هر کشور یک مبلغ که آشنایی کامل به فرهنگ و زبان آن کشور داشته باشد تربیت کند تا بتوان برای مسلمانان کشورهای مختلف به تبلیغ دین اسلام پرداخت چرا که دنیا تشنه اسلام و انقلاب است.



آیت الله نوری همدانی در ادامه با تأکید بر تربیت خطبای قوی در حوزه ابراز داشت: شرایطی که برای پرورش یک خطیب باید وجود داشته باشد بیش از شرایط پرورش یک فقیه است.



این مرجع تقلید ادامه داد: برای خطیب مبرز بودن علاوه بر شرایط اکتسابی باید استعداد و شرایط طبیعی نیز در فرد وجود داشته باشد تا با ادغام این دو بتواند خطیبی قوی و توانا شود.