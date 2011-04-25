کاسترو آمریکا را به اتخاذ مواضع ریاکارانه حقوق بشری متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "فیدل کاسترو" روز یکشنبه ضمن تمجید از گزارش سالانه چین درباره اوضاع حقوق بشر در آمریکا، از این کشور به دلیل مواضع ریاکارانه خود انتقاد کرد.

کاسترو 84 ساله با اشاره به گزارش چین درباره جنایات آمریکا در عراق و افغانستان و روشهای بازجویی وحشتناک از زندانیان گفت: این گزارش نشان دنده فجیع بودن اوضاع حقوق بشر در آمریکا است.

در این گزارش آمده است: حدود 20 میلیون زن آمریکایی در سال 2010 قربانی تجاوز جنسی و خشونت شده اند و روزانه سه زن در این کشور کشته می شوند. همچنین هر ساله بیش از سه میلیون کودک قربانی خشونت ها هستند و هم اکنون بیش از 93 هزار کودک در زندان به سر می برند.

آمریکا هر سال گزارشهای خاص و هدفمند خود را درباره وضعیت حقوق بشر در اکثر کشورها منتشر می کند، اما نکته مهم این است که خود این کشور بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان است.

