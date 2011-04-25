90 درصد تعهدات اشتغال گلستان محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت الله نوروزی ظهر دوشنبه در بازدید از غرفه مهر در نمایشگاه رسانه های دیجیتال گلستان افزود: طبق گزارشاتی که دستگاههای مختلف ارائه داده اند و بررسی های کمیته نظارت 90 درصد از تعهدات ایجاد اشتغال در سال گذشته محقق شده است.

وی افزود: بر اساس گفتگوهای انجام شده بین استاندار گلستان و معاون اول رئیس جمهور در 20 اسفند سال 88 و طبق سیاست های دولت استان گلستان موظف شد با استفاده از ظرفیت های دستگاههای اجرایی استان و اختصاص تسهیلات لازم بانکی در سال جاری 62هزار شغل ایجاد کند.

نوروزی با اشاره به وظیفه مندی اداره کل تعاون مبنی بر ایجاد اشتغال گفت: دستگاههای اجرایی گزارشی ارائه می کنند که در طی سال چه تعداد می توانند شغل ایجاد کنند و این گزارشات در پایان سال جمع بندی می شود.

وی از خبرگزاری مهر به عنوان خبرگزاری ای بسیار پویا و بالنده و موثر در عرصه اطلاع رسانی یاد کرد و گفت: امیدوارم این رسانه که همیشه با عینک مثبت بینی در انتقال اخبار و واقعیات به مخاطبان فعالیت داشته باشد.

نمایشگاه رسانه های دیجیتال گلستان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان در حال برگزاری است.

10 صبح تا 20 شب ساعت بازدید از این نمایشگاه کشوری است.

