90 درصد تعهدات اشتغال گلستان محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت الله نوروزی ظهر دوشنبه در بازدید از غرفه مهر در نمایشگاه رسانه های دیجیتال گلستان افزود: طبق گزارشاتی که دستگاههای مختلف ارائه داده اند و بررسی های کمیته نظارت 90 درصد از تعهدات ایجاد اشتغال در سال گذشته محقق شده است.
وی افزود: بر اساس گفتگوهای انجام شده بین استاندار گلستان و معاون اول رئیس جمهور در 20 اسفند سال 88 و طبق سیاست های دولت استان گلستان موظف شد با استفاده از ظرفیت های دستگاههای اجرایی استان و اختصاص تسهیلات لازم بانکی در سال جاری 62هزار شغل ایجاد کند.
نوروزی با اشاره به وظیفه مندی اداره کل تعاون مبنی بر ایجاد اشتغال گفت: دستگاههای اجرایی گزارشی ارائه می کنند که در طی سال چه تعداد می توانند شغل ایجاد کنند و این گزارشات در پایان سال جمع بندی می شود.
وی از خبرگزاری مهر به عنوان خبرگزاری ای بسیار پویا و بالنده و موثر در عرصه اطلاع رسانی یاد کرد و گفت: امیدوارم این رسانه که همیشه با عینک مثبت بینی در انتقال اخبار و واقعیات به مخاطبان فعالیت داشته باشد.
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