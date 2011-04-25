زخمی شدن 30 معترض در حمله اوباش/اعلام همبستگی با معترضان بحرینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل رویترز، شهروندان معترض یمنی امروز در برخی شهرهای این کشور تظاهرات برپا کردند. تعز یکی از این شهرها بود که با دخالت نیروهای امنیتی یمن به خشونت کشیده شد.

نیروهای امنیتی با گازهای اشک آور و تیراندازی به سوی معترضان سعی در متفرق کردن آنها داشتند که این امر سبب زخمی شدن دهها نفر شد. این نیروها همچنین با هدف جلوگیری از پیشروی تظاهرات کنندگان به جنوب شرق تعز کاملا این شهر را تحت محاصره قرار دادند.

حاضران در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی مخالفت خود را با طرح شورای همکاری خلیج فارس برای کنار گذاشتن علی عبدالله صالح از قدرت اعلام کردند. معترضان فریاد می زدند "تا سقوط علی عبدالله صالح سکوت نخواهیم کرد" و "کشورهای همسایه ما به دنبال گفتگو نیستیم". شهروندان یمنی اظهار داشتند که به کناره گیری از علی عبدالله صالح اکتفا نمی کنند و وی باید به عنوان یک جنایتکار و دیکتاتور محاکمه شود.

شبکه تلویزیونی الجزیره نیز لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که 30 معترض در حمله اوباش طرفداران علی عبدالله صالح در شهر "اب" زخمی شدند.

خبرگزاری فرانسه نیز در این رابطه گزارش داد که معترضان با حمل پرچمهای بحرین همبستگی خود را با تظاهرات کنندگان بحرینی ابراز کردند.

شورای همکاری خلیج فارس شنبه در آخرین نشست خود برای بررسی بحران یمن طرحی را ارائه کرد که به موجب آن علی عبدالله صالح باید ظرف یک ماه از قدرت کناره گیری و در مقابل مصونیت قضایی به وی، خانواده و معاونان وی اعطا شود. این طرح با موافقت مخالفان و نیز علی عبدالله صالح روبرو شد.