به گزارش خبرگزاری مهر؛ علیرضا افشار رئیس هیأت مرکزی نظارت بر سازمان های مردم نهاد کشور درپایان شصت و چهارمین جلسه این هیئت اظهار داشت: هیچ پرونده ایی درنوبت هیأت مرکزی نظارت بر سازمان های مردم نهاد باقی نمانده است.
علیرضا افشار تصریح کرد : در این جلسه با صدور مجوز تعدادی از درخواست ها موافقت شد و تعدادی هم برای صدور مجوز فعالیت در سطح استان به استان های مربوطه ارجاع گردید.
وی گفت : 245 سازمان مردم نهاد در سطح ملی به ثبت رسیده است و در حال حاضر تعداد سمن های ملی که از وزارت کشور مجوز دریافت کرده اند به 221 سازمان مردم نهاد می رسد.
افشار تأکید کرد: درخواست ها و پرونده هایی که در نوبت بررسی هیأت مرکزی سازمان مردم نهاد باقی مانده اند عمدتاً دارای نواقصی در مدارک پرونده بوده و در نوبت دریافت استعلام از چهار مرجع اسلامی همچون دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دستگاه های تخصصی مربوطه جهت بررسی و رسیدگی هستند .
افشار درخصوص مسکوت ماندن طرح تأسیس هیأت های سازمان های مردم نهاد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : این طرح که کلیات آن قبلاً به تصویب مجلس رسیده بود طی یکسال تعامل با وزارت کشور و کسب نظرات سازمان های مردم نهاد و کلیه دستگاه اجرایی ذیربط تکمیل شده است .
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی بیان داشت : موضوع نظارت بر سازمان های مردم نهاد که در بعضی از رسانه های خارجی به آن پرداخته اند موضوع جدیدی نیست و در حال حاضر نیز هیأت های نظارت بر سازمان های مردم نهاد با بررسی و انجام گزارش مالی سالانه در مرکز استان و شهرستان ها نظارت دارند .
افشار افزود : طبعاً این نظارت ها محدودیتی برای سازمان های مردم نهاد جهت اقدام در چارچوب اساسنامه خودشان و قوانین و مقررات جاری کشور ایجاد نخواهد کرد.
وی با اشاره به تصویب قانون سازمان های مردم نهاد در مجلس گفت : تاکنون بر اساس یک مجوز کلی در قانون برنامه 5 ساله آیین نامه دولت مبنای کار هیأت های نظارت بر سازمان های مردم نهاد در مرکز استان ها و شهرستان ها بوده است، ولی این قانون اولین قانونی است که برای سازمان های مردم نهاد به صورت مبسوط نوشته می شود .
رئیس هیات مرکزی نظارت بر سازمانهای مردم نهاد افزود : قانون هیأت نظارت بر سازمان های مردم نهاد با تسریع و پرداختن به کلیه امورو جزئیات حقوق سازمان های مردم نهاد تکالیف و وظایفی دارند و چارچوب هایی را رعایت می کنند .
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی با اشاره به تأکید دولت بر مشارکت بیشتر مردم در عرصه های مختلف تخصصی سازمان های مردم نهاد گفت : مشارکت ها باید سازمان یافته باشند زیرا که فرصت بسیار ارزشمندی برای حضور مردم در کشور فراهم می کند و این بسترها از طریق حضور نیروهای متخصص و مردم ساماندهی و فراهم شود .
وی با تأکید بر رعایت چارچوب های قانونی جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی درخصوص سازمان های مردم نهاد گفت : تشکل های غیر انتقاعی و خیریه نباید محلی برای مطامع سیاسی ، شخصی و گروهی باشد .
علیرضا افشار گفت : قانون نظارت بر سازمان های مردم نهاد ساز و کارهایی را برای نظارت مردم پیش بینی می کند و از نهادهای غیر دولتی که نماینده خود سازمان مردم نهاد در آنجا حضور دارند بر آنها نظارت می کنند.
افشار اعلام کرد:
دستگاههای اجرایی جهت حمایت از سازمان های مردم نهاد سازماندهی میشود
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر سازمان های مردم نهاد کشور اعلام کرد: سازماندهی برنامه های دستگاه های اجرایی و نهادها برای توانمند سازی و حمایت از سازمان های مردم نهاد از اولویت های سال 90 وزارت کشور است.
به گزارش خبرگزاری مهر؛ علیرضا افشار رئیس هیأت مرکزی نظارت بر سازمان های مردم نهاد کشور درپایان شصت و چهارمین جلسه این هیئت اظهار داشت: هیچ پرونده ایی درنوبت هیأت مرکزی نظارت بر سازمان های مردم نهاد باقی نمانده است.
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