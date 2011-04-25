نقد سازنده موجب پیشرفت است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم قبل از ظهر دوشنبه در این بازدید که در آستانه فرارسیدن سالروز تشکیل شورا‌های شهر برگزار شد، با تاکید بر نقش رسانه در اطلاع رسانی فعالیت‌های عمرانی و خدماتی استان بیان کرد: طی ۲ سال اخیر کارهای عمرانی خوبی در قم انجام شده است و این امر رسالت خبرگزاری و نشریات این استان را در اطلاع رسانی از خدمات انجام شده به مردم را مضاعف کرده است.



مجید اخوان با اشاره به اجرای برخی از پروژه‌های شهری قم از قبیل طرح حرم تا جمکران، احداث قطار شهری، بازگشایی و احداث برخی از خیابان‌ها در قم اظهار داشت: فعالیت‌های عمرانی در شهر باید فارغ از نگاه‌های سیاسی باشد تا بتوان به نتایج مورد نظر در کمترین زمان دست پیدا کرد.



عضو شورای شهر قم با بیان اینکه نقاط قوت و ضعف باید در کنار یکدیگر توسط رسانه‌ها بیان شود اظهار داشت: نقاط ضعف و قوت باید در رسانه‌ها به خوبی تحلیل و ذکر شود تا در پرتو آن کار آمدی‌ها افزایش پیدا کند.



نایب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر قم در ادامه نیز طی سخنانی با تأکید بر نقش رسانه‌های استان در روند توسعه شهری بیان کرد: گاهی اقدامات مهمی انجام می‌شود که ظهور و بروزی ندارد و گاهی نیز برعکس این مسأله رخ می‌دهد.



مجید فارغیان در ادامه با تأکید بر اینکه نقد‌های سازنده موجب پیشرفت است اظهار داشت: یادآوری برخی نکات به همراه ارائه برخی راهکار‌های جدید و نو قطعا می‌تواند در پیشرفت پروژه‌های عمرانی و همچنین استان تأثیرگذار باشد.



شوراها در جایگاه شایسته خود قرار ندارند



عضو شورای شهر قم با اشاره به جایگاه شورای شهر در استان بیان کرد: علی‌رغم اختیاراتی که در قانون برای شورای‌های شهر دیده شده متأسفانه شورا‌ها از آن جایگاهی که شایسته است، برخوردار نیستند.



وی ادامه داد: علی رغم اختیارات قانونی شورا برخی از مسئولین شهری به شکل ماهیتی وارد مصوبات شورا می‌شوند.



در ادامه این دیدار مهندس محمدرضا باقرپناهی رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر نیز طی سخنانی با اشاره جایگاه شوراهای شهر گفت: باید قانونی که در زمینه فعالیت شورا‌ها تدوین شده است از سوی مسئولین رعایت شود.

