پذیرش مقاله دانشجوی علی آباد در کنفرانس بین المللی مالزی

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مقاله احمدخاندوزی دانشجوی واحد علی آباد کتول با عنوان "بررسی و شناسایی رابطه بین کاربست فناوری اطلاعات و توانمندسازی کارکنان در دانشگاه ها " در کنفرانس بین المللی کشور مالزی با نمایه ISI پذیرفته شد.

خاندوزی، هدف از این تحقیق را بررسی و شناسائی مولفه های فناوری اطلاعات و رابطه آن با توانمندسازی شغلی در دانشگاه ها اعلام کرد.

وی افزود: این تحقیق بصورت توصیفی،پیمایشی و همبستگی انجام شده که پس از مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق، مولفه ها و عوامل موثر بر فناوری اطلاعات و توانمندسازی شغلی در دانشگاه ها استخراج شدو سپس با استفاده از پرسشنامه استاندارد بر اساس چارچوب مقدماتی مولفه های مستخرج از مبانی نظری تهیه شد.

خاندوزی در ادامه با بیان این مطلب که جامعه آماری این تحقیق شامل تمام مدیران، متخصصان و کارکنان دانشگاه ها و به تعداد 1800 نفر است، رابطه معناداری بین کاربست فناوری اطلاعات و تسهیم اطلاعات، استقلال کاری و تیم های خودگردان کارکنان را از جمله یافته های این پژوهش عنوان کرد.