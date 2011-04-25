افزایش 89 درصدی بیمه محصولات کشاورزی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ایوب ایرانی فام صبح دوشنبه در جلسه مدیران این سازمان با اشاره به تأکیدات وزارت جهادکشاورزی در روند برنامه های زیر ساختی اقتصاد کشاورزی دولت عدالت محور مبتنی بر توسعه کمی و کیفی محصولات کشاورزی و ورود به بازارهای جهانی، تصریح کرد: ایجاد تنوع در محصولات و تقویت بنیان اقتصادی بخش با ایجاد انگیزه بیشتر در بهره برداران این بخش، توسعه چتر حمایتی صندوق بیمه کشاورزی در تمامی زیر بخشهای کشاورزی بیش از پیش مورد توجه قرار داشته است.

وی ضمن اشاره به افزایش سطح بیمه محصولات زراعی و باغی استان نسبت به سال گذشته اظهار داشت: در این راستا 214 هزار و 447 هکتار از سطوح زیر کشت محصولات زراعی و 26 هزار و 560 هکتار محصولات باغی استان، زیر پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفته که محصولات زراعی نسبت به سال قبل 64 درصد و محصولات باغی 25 درصد افزایش یافته است.

ایرانی فام افزود: براساس آخرین اطلاعات هم اکنون 44 درصد از اراضی زراعی و 24 درصد از اراضی باغی استان تحت پوشش بیمه محصولات قرار دارد.

وی همچنین اذعان داشت: 481 هزار و 50 هکتار از اراضی استان زیر پوشش گندم و جو آبی و دیم و کلزا قرار داشته از این سطح، 214 هزار و 447 هکتار آن زیر پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته که در مقایسه با سطح 131 هزار و 152 هکتار سال قبل، 64 درصد افزایش سطوح بیمه ای در سال جاری را نشان می دهد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان با اشاره به اینکه از 109 هزار و 251 هکتار اراضی باغی مثمر استان، 26 هزار و 560 هکتار زیر پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرارگرفته است، اضافه کرد: از این میزان هشت هزار و 483 هکتار انگور، 10 هزار و 83 هکتار سیب درختی، 921 هکتار زردآلو، 468 هکتار گوجه درختی، چهار هزار و 879 هکتار گردو، یک هزار و 205 هکتار بادام و 521 هکتار سایر درختان میوه زیرپوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفته که در مقایسه با سال گذشته 25 درصد رشد داشته است.

ایرانی فام از گسترش سطوح همکاری سازمان با صندوق بیمه کشاورزی خبر داده و افزود: با برنامه ریزی های انجام یافته، انتظار می رود قبل از اتمام برنامه تعریف شده برای پوشش بیمه ای سطوح زیر کشت، این امر در استان محقق و قدمی اساسی در توسعه پایدار بخش کشاورزی برداشته شود.