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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۲۹

نمایشگاه هفته مشاغل در ساوجبلاغ برپا شد

نمایشگاه هفته مشاغل در ساوجبلاغ برپا شد

کرج - خبرگزاری مهر: دستاوردهای دانش آموزی شامل طرح های موفق دانش آموزان در کنار مقاله های معرفی رشته های تحصیلی و چگونگی تحصیل در آن در نمایشگاهی با عنوان هفته مشاغل در ساوجبلاغ برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، دستاوردهای دانش آموزی شامل طرحهای موفق دانش آموزان در کنار مقاله های معرفی رشته های تحصیلی و چگونگی تحصیل درآن  در نمایشگاه هفته مشاغل در ساوجبلاغ در معرض دید قرار گرفته است.

ارتقاء توانمندی دانش آموزان، انتخاب دانش آموزان نخبه برای معرفی به جشنواره استانی مشاغل و معرفی رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش از اهداف این نمایشگاه عنوان شده است.
 
هنرجویان هنرستان شهدای مکه ساوجبلاغ با برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای حرفه ای و هنری خود به معرفی مشاغل مختلف پرداخته اند.

در این نمایشگاه هنرجویان رشته های گرافیک، طراحی دوخت، حسابداری، کامپیوتر، معماری و نقشه کشی شرکت دارند.
 
این نمایشگاه به مدت هفت روز در محل هنرستان شهدای مکه واقع در خیابان معلم هشتگرد برای بازدید گروه های دانش آموزی و عموم برپاست.
 
کد مطلب 1297272

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