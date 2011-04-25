نمایشگاه هفته مشاغل در ساوجبلاغ برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، دستاوردهای دانش آموزی شامل طرحهای موفق دانش آموزان در کنار مقاله های معرفی رشته های تحصیلی و چگونگی تحصیل درآن در نمایشگاه هفته مشاغل در ساوجبلاغ در معرض دید قرار گرفته است.



ارتقاء توانمندی دانش آموزان، انتخاب دانش آموزان نخبه برای معرفی به جشنواره استانی مشاغل و معرفی رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش از اهداف این نمایشگاه عنوان شده است.



هنرجویان هنرستان شهدای مکه ساوجبلاغ با برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای حرفه ای و هنری خود به معرفی مشاغل مختلف پرداخته اند.



در این نمایشگاه هنرجویان رشته های گرافیک، طراحی دوخت، حسابداری، کامپیوتر، معماری و نقشه کشی شرکت دارند.

این نمایشگاه به مدت هفت روز در محل هنرستان شهدای مکه واقع در خیابان معلم هشتگرد برای بازدید گروه های دانش آموزی و عموم برپاست.

