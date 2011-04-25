ائمه جمعه سکانداران جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر دوشنبه در مراسم آغاز به کار همایش ائمه جمعه جنوب کشور در بوشهر افزود: ائمه جمعه براساس مکتب اهل بیت(ع) در نجات جامعه از انحرافات می کوشند.
وی افزود: درشرایط کنونی جامعه، این روحانیت و امامان جمعه هستند که جامعه اسلامی و شیعی را بر اساس مکتب اهل بیت هدایت و نجات دادند.
استاندار بوشهر نیز گفت: روحانیون به ویژه ائمه جمعه سفیران سیاسی اجتماعی فرهنگی کشور هستند و تاکنون نقش مهم خود را در عرصه های مختلف ایفا کرده اند.
محمدحسین جهان بخش اضافه کرد: نهضت حوزه علمیه سازی در استان در اولویت برنامه های استان است و مجمع خیران حوزه علمیه ساز کشور در بوشهر هم آغاز به کار کرده است.
حجت الاسلام یعقوبی معاون فرهنگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور هم به نقش مؤثر ائمه جمعه در شناساندن مکاتب انحرافی به جوانان اشاره کرد و گفت: علم افزایی و بصیرت افزایی پشتوانه علمی ائمه جمعه است و آنها باید روز به روز برای پاسخگویی به شبهات در افزایش علم خود بکوشند.
در این همایش دو روزه 200 نفر از ائمه جمعه استانهای بوشهر، فارس، هرمزگان، خوزستان، کرمان و کهکیلویه و بویر احمد راههای مقابله با مکاتب انحرافی به ویژه فرقه وهابیت را بررسی می کنند.
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