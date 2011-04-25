ششمین سالگرد ارتحال حاج عبدالله والی در دانشگاه تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در این همایش که با عنوان "شیدای ولی " از سوی ستاد برگزاری ششمین سالگرد ارتحال حاج عبدالله والی برگزار میشود جمعی از مسئولین دانشگاهی و کشوری و فعالان اردوهای جهادی حضور خواهند داشت.
حاج عبدالله والی به عنوان یکی از اسوههای برتر زندگی جهادی در جهت اطاعت از ولایت شناخته میشوند. وی با اشاره حضرت امام (ره) در سال 61 جبهه را رها کرده و به منطقه محروم بشاگرد هجرت میکند.
حاج عبدالله والی 23 سال در سمت مسئول کمیته امداد حضرت امام (ره) در این منطقه خدمت کرده و با کمک خیرین، بسیار فراتر از مسئولیتهای سازمان، این دیار محروم را به آبادانی نسبی میرساند.
وی همواره به عنوان فردی مؤثر و فعال در ایجاد و تقویت اردوهای جهادی و کمک به مناطق محروم کشور در بین جهادگران شناخته میشود.
حاج عبدالله والی پس از حضور 23 سالهاش در بشاگرد در 8 اردیبهشت 1384 در سن 56 سالگی در اثر سکته قلبی درگذشت.
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