820 نفر جذب آموزش و پرورش بوشهر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد حاجی زاده بعد ازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: هم اکنون یک هزار نیروی نهضت سوادآموزی، 600 نیروی شرکتی خدمات آموزشی و 175 معلم حق التدریس در آموزش و پرورش استان فعالیت دارند.
وی از آغاز نام نویسی برای شرکت در آزمون تعیین اولویت استخدام آموزش و پرورش خبر داد و افزود: تمام آموزشیاران نهضت سواد آموزی، معلمان حق التدریس و نیروهای شرکتی خرید خدمات آموزشی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالا هستند می توانند برای ثبت نام درآزمون تعیین اولویت استخدام تا 18 اردیبهشت به آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه کنند.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: براساس پیشنهاد وزیرآموزش و پرورش از همه نیروهای ثبت نام شده آزمونی برگزار که نتایج این آزمون به صورت اولویت بندی به مجلس شورای اسلامی معرفی می شود تا در صورت موافقت مجلس نیروهای جدید بر حسب اولویت بندی استخدام شوند.
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