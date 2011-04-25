820 نفر جذب آموزش و پرورش بوشهر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد حاجی زاده بعد ازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: هم اکنون یک هزار نیروی نهضت سوادآموزی، 600 نیروی شرکتی خدمات آموزشی و 175 معلم حق التدریس در آموزش و پرورش استان فعالیت دارند.

وی از آغاز نام نویسی برای شرکت در آزمون تعیین اولویت استخدام آموزش و پرورش خبر داد و افزود: تمام آموزشیاران نهضت سواد آموزی، معلمان حق التدریس و نیروهای شرکتی خرید خدمات آموزشی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالا هستند می توانند برای ثبت نام درآزمون تعیین اولویت استخدام تا 18 اردیبهشت به آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه کنند .