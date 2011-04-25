خانه مطبوعات استان قزوین باید محتوای نشریات را بررسی کند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمدحسین شفیعی‌ها در نشست اعضای شورای مرکزی خانه مطبوعات استان قزوین در سال جدید که ظهر دوشنبه برگزار شد، اظهارداشت: کار روزنامه نگاری همیشه اثربخشی زیادی در جامعه دارد و اگر خانه مطبوعات قوی عمل کند می ‌تواند در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی به خوبی حاضر شود و امکانات مناسبی را در پشتیبانی و حمایت از مطبوعات فراهم کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین اضافه کرد: در خصوص نقطه ‌نظرات اعضای خانه مطبوعات پیرامون اساسنامه جدید طبق مکاتبات انجام شده با وزارت فرهنگ و ارشاد، خانه مطبوعات فعلی بر اساس اساسنامه موجود به فعالیت خود ادامه خواهد داد و اساسنامه جدید در این دوره اجرا نمی شود.

وی تصریح کرد: اگر انتقادهای اساسنامه جدید خانه مطبوعات بدون ذهنیت خاصی مطرح شود می توانیم این نقطه نظرات را پیگیری و اشکالات را برطرف کنیم.

شفیعی‌ها یادآورشد: موضوع برگزاری جشنواره مطبوعات استان از دیگر مواردی است که خانه مطبوعات باید آن را پیگیری کند و از حالا برای آن اقدامات لازم را آغاز کند تا بتوانیم اشکالات دوره‌های قبل را برطرف کرده و جشنواره بهتری برگزار کنیم.

وی گفت: محور جشنواره مطبوعات باید ارزیابی کیفی مطبوعات باشد و خانه مطبوعات نسبت به محتوای نشریات حساس باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین تأکید کرد: اعضای خانه مطبوعات و دست‌ اندرکاران رسانه‌های استان موضوع کیفی ‌سازی محتوای مطبوعات را جدی بگیرند چرا که در حوزه کیفی و محتوایی ضعف جدی داریم.

وی خاطرنشان کرد: برای فرهنگ سازی باید محتوا را جدی بگیریم و ترویج فرهنگ مطالعه و خواندن مطبوعات باید توسط خود نشریات بسترسازی و نهادینه شود.

شفیعی‌ها تصریح کرد: برگزاری جلسات نقد و بررسی نشریات در راستای کیفی‌ سازی محتوا و مطالب رسانه‌ها ضروری است که باید توسط خانه مطبوعات پیگیری شود.

در این جلسه اعضای شورای مرکزی خانه مطبوعات استان قزوین نقطه‌ نظرات خود را در خصوص اساسنامه جدید، ثبت رسمی، اعتبارات خانه مطبوعات و آموزش اصحاب رسانه مطرح کردند.