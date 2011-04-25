افتتاح 1000 کتابخانه کلاسی در مدارس آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فاطمه قربان، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح کتابخانه کلاسی دبستان پناهی تبریز با اشاره به اینکه ارزشمندترین سرمایه جامعه دانش آموزان هستند، گفت: اگر به دنبال توسعه پایدار در ایران اسلامی هستیم باید جهت آموزش و پرورش اصولی دانش آموزان سرمایه گذاری صورت پذیرد، چرا که آینده کشور با دست این دانش آموزان اداره می شود.

همچنین مدیر کل آموزش و پرورش استان در این مراسم خاطرنشان کرد: امروز تعداد هزار و 20 کتاب خانه کلاسی به طور همزمان با افتتاح کتابخانه کلاسی دبستان پناهی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

فیروز رضایی اظهار داشت: این اداره کل برای هر کدام از این کتابخانه های کلاسی مبلغ یک میلیون و 500 هزار ریال جمعا مبلغ 153 میلیون تومان هزینه کرده است.

وی در ادامه افزود: در سه سال گذشته نیز تعداد دو هزار و580 کتابخانه کلاسی در سطح مدارس آذربایجان شرقی دایر شده است که کلا مبلغ 540 میلیون تومان در این خصوص هزینه شده است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش به همراه مدیر کل و رئیس ناحیه چهار آموزش و پرورش در جمع معلمان دبستان پناهی تبریز، ضمن تجلیل از مقام شامخ معلمان و قدردانی از زحمات و تلاش های ایشان در یک نشست صمیمی در مورد مسائل و مشکلات دوره آموزش ابتدایی با معلمان و اولیاء مدرسه به گفتگو پرداختند.